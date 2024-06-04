Hakkâri’nin ilk kadın pilotu mezun oldu

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde doğan Zenubya Serdar, hayallerinin peşinden giderek pilot oldu. İstanbul Okan Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim gören Serdar, mezun olarak Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki ilk kadın pilotu olmayı başardı. Pilot olmanın çocukluk hayali olduğunu kaydeden Serdar, "Küçüklüğümden beri pilot olmak istiyordum, çünkü uçağa binmek bile bana çok özgür hissettiriyordu. Ailem de çok sağ olsun; senelerce bu bölümü okumam için bana hem maddi hem manevi destek oldu. Pilotaj okuması hiç kolay olmayan bir bölüm, çünkü teorik dersler haricinde aylarca uçuş eğitimi görüyoruz. Mezun olup şirkete girdikten sonra bile eğitim süreci bitmiyor. Tabii ki benim için ve bu mesleğe ilgisi olanlar için, istediğimiz şeye ulaşmak her şeye bedel. Ben üniversite kısmını hallettim, şirket yolculuğum yeni başlayacak" dedi. Pilotaj bölümü okumak isteyenlere de seslenen Serdar, "Umarım memleketimizden, doğu bölgesinden, bu ve bunun gibi meslek sahibi olmak isteyenlerin sayısı giderek artar. Bir kadın olarak da kız kardeşlerimin istedikleri takdirde her şeyi yapabileceklerini tekrardan hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.