Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Jandarma timlerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda bir yıldır "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan M.S.Y.'nin Yenişehir ilçesinde, gizlendiği belirlendi. Jandarma bir süre yaptığı takip sonucu, M.S.Y.'nin bulunduğu adresi tespit etti. Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri M.S.Y., JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.S.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.