Hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.P.'nin yeri tespit edildi.

Hakkında "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 50 bin TL para cezası ile yakalama kararı bulunan S.P., Çiftlik Mahallesinde JASAT Timleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

S.P. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edilerek tutuklanmış ve cezaevine teslim edildi.