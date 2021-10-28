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Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:40 Son Güncelleme: 28.10.2021 12:02

Hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Fethiye’de, dolandırıcılık suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P., yakalandı. S.P. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.P.'nin yeri tespit edildi.

Hakkında "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 50 bin TL para cezası ile yakalama kararı bulunan S.P., Çiftlik Mahallesinde JASAT Timleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

S.P. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edilerek tutuklanmış ve cezaevine teslim edildi.

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Hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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