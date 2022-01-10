Haberler Yaşam Haberleri Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı
Giriş Tarihi: 10.1.2022 11:41 Son Güncelleme: 10.1.2022 11:57

Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

İHA
Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

“Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. adlı şahsın Mamak ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda E.K. adlı şahıs 08 Ocak 2022 tarihinde Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı
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