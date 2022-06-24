Haberler Yaşam Haberleri Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı
Giriş Tarihi: 24.6.2022 17:51 Son Güncelleme: 24.6.2022 17:58

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı

Ardahan'da PKK KCK terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü jandarmanın başarılı operasyonu sonucunda yakalandı.

Terörle mücadele şubesi ekipleri, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D'nin Dağcı köyünde olduğunu tespit etti.

Köyde operasyon yapan kolluk kuvvetleri, G.D'yi gözaltına aldı. Hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürüyor.

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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı
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