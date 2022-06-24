Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan PKK hükümlüsü yakalandı

Terörle mücadele şubesi ekipleri, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D'nin Dağcı köyünde olduğunu tespit etti.
Köyde operasyon yapan kolluk kuvvetleri, G.D'yi gözaltına aldı. Hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürüyor.