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Giriş Tarihi: 26.8.2024 14:40

Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saat 08:00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşi 43 yaşındaki Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında karnından bıçaklanan 40 yaşındaki Senem Kıvrık, hayata gözlerini yumdu. Polis, hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığı belirlenen Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

HAKKINDA 3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, sokakta eşini bıçaklayarak öldürdü
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