Hakkını öğrenmeyen çocuk kalmasın

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Türkiye'de çocukların katıldığı etkinliklerle eğlenerek haklarını öğrendikleri gün.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde her yıl Ulusal Çocuk Forumları düzenleniyor. Türkiye'de 21 yıl önce 81 ilde kurulan İl Çocuk Hakları Komiteleri, üye çocukların çalışmaları ile seslerini duyurmasına yardımcı oluyor. Üye çocuklar, illerinde özellikle okullarda verdikleri akrandan akrana çocuk hakları eğitimleri ve komite çalışmaları ile üye sayılarını arttırdı. Her geçen gün farklı faaliyetler düzenleyerek hem farkındalık oluşturan hem de sosyal sorumluluklarını yerine getiren komite üyesi çocuklar, haklarını hem öğrenerek, hem eğlenerek, hem de öğreterek çalışmalarına devam ediyor.

2019-2021 çocuk hakları Türkiye koordinatörleri İnci Yılmaz ve Mustafa Bütün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde SABAH'a açıklamalarda bulundu.

PANDEMİ BİZE ENGEL OLAMADI

Çocuk komiteleri sayesinde öğrendiği çocuk hakları ile ilgili çalışmalarını devam ettirmek istediğini belirten Bartınlı İnci Yılmaz(18), "Çocuk hakları komitesi ile ortaokul sıralarında tanıştım. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorum. Hedefim hukuk fakültesini kazanıp çocuk hakları konusunda uzmanlaşmak ve çocuk hakları ile ilgi çalışmalar yapmak. Çocuk işçiliğinin son bulması, her çocuğun eğitim hakkından eşit faydanlandığı, çocukların öldürülmediği bir dünya için çalışacağım. Çocuk komiteleri hayatımı olumlu yönde etkiledi. Bartın gibi küçük bir ilden çıkıp 81 ilden arkadaşım oldu. Sosyalleştim, her geçen gün kendimi geliştirdim. Bizim başkanlığımız pandemiye denk geldi. Kendi danışma kurulumuzla çok fazla yüz yüze görüşemedik. Danışma kurulumuz yılda 2 kez toplanıp 81 ildeki çocuk hakları komitelerinin o yıl boyunca uygulayacağı eylem planlarının kararını alıyor. Pandemi nedeniyle online görüşüp eylem planlarımız online hazırladık. Pandemi bizlere engel olmadı" diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK

Yeryüzünde yer alan sorunlara çocuk gözü ile bakıp çözüm önerileri sunduklarını ifade eden Yılmaz, " Çocuk komiteleri dünyada ilk bizim ülkemizde kuruldu. Birkaç yıl öncesine kadar çocuk komiteleri açısından Türkiye dünyada tek örnekti. Çocuk komitelerini Türkiye kadar aktif ve köklü yapan bir ülke yok. Bu yıl 'dijitalleşen dünyada çocuk' teması üzerinde çalışmalar yapıldı. Dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki problem ve çözüm önerileri hazırladık. Bakanımızla bizzat görüşüp tespit ettiğimiz sorunları ve çözüm önerilerimizi sunduk. Bakanımız da bizleri çocuk olarak değil bir birey olarak ciddiyetle dinledi" ifadelerini kullandı.



HAKLARIMI KOMİTE İLE ÖĞRENDİM

Komitelerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden 2019-2021 komite başkanı Kayserili Mustafa Bütün(18) ise " İTÜ Gemi mühendisliği öğrencisiyim. Çocuk haklarını ortaokulda öğrendim. Başta yaşam, barınma, yeme içme ve eğitim haklarını detaylarını öğrendik. Çocuk hakları Kayseri komitesinde bulundum.7 yıl boyunca çocuk haklarında görev aldım. Koordinatör olarak görev almak beni çok geliştirdi. Çocuk hakları bana büyük bir tecrübe, dostluklar, özgüven kattı. Çocuk hakları hakkında daha önce hiçbir fikrim yoktu komitede bize anlatıldıkça eğitimlerle öğrendik. Daha sonra kendimizi geliştirerek eğitimler vermeye başladık. Savaş mağduru mülteci çocuklarla Türk çocuklara kaynaştırma eğitimleri düzenledik" şeklinde konuştu.



ÇOCUKLARA ULAŞMANIN EN İYİ YOLU OKULLAR

Her çocuğun haklarını öğrenmesi gerektiğini belirten Bütün, "Ülkemizde 2 milyonu aşkın çocuk var komite üyesi 40 bin civarında. Çocuk komitelerini daha fazla çocuğa ulaştırmalıyız. Her çocuk haklarını öğrenmeli. Çocuklara ulaşabilmenin en kolay yolu okullar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile çocuk hakları okullarda anlatılmalı, bunlara yönelik faaliyetler düzenlenmeli. Çocuklara haklarını öğretebiliriz. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık, bizlerle yakından ilgileniyor. Tespit ettiğimiz sorunlara ve çözüm önerilerimize katkı veriyor. Bizleri çalışma arkadaşı olarak gördüğünü her fırsatta dile getiriyor" dedi.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA ÇOCUK

Bu yıl 22. Ulusal Çocuk Forumu 'Dijitalleşen Dünyada Çocuk' temasıyla gerçekleştirildi. Ulusal Çocuk Forumları 81 İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen 1 kız ve 1 erkek 162 çocuk temsilci ile beraber 81 il yetişkin temsilcisinin katılımı ile Ankara'da yapılıyor. Her forum için ayrı bir tema belirleniyor. Yılda en az iki kez yapılan Çocuk Danışma Kurullarınca çocukların önerdiği konu başlıkları tartışılıyor ve bir konu başlığı üzerinden temaya karar veriliyor. Bu tema her yıl yapılan forumun o yılki konu başlığını içeriyor ve bu başlıkla çocuklar bir araya geliyor.

ÇOCUK KURULU NEDİR?

Komitede yer alan ve 81 ilde bulunan çocuk danışma kurulu çocuk temsilcilerini koordine ediyor. Ulusal düzeyde yapılacak faaliyetlere yönelik yıllık eylem planı hazırlamakta ve uygulanmasını takip ediliyor. Yıllık eylem planları Çocuk Danışma Kurulu toplantılarında belirleniyor. Çocuk Danışma Kurulu Ulusal Çocuk Forumlarında iki yılda bir yapılan seçimlerle, 81 ildeki 162 (erkek ve kız) çocuk üye tarafından seçiliyor. Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri arasından seçilen 9 kız, 9 erkek ve 2 Türkiye Çocuk Koordinatörü olmak üzere toplam 20 çocuktan oluşuyor.