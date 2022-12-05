Haberler Yaşam Haberleri Hakkınızı helal edin
Giriş Tarihi: 6.12.2022

Hakkınızı helal edin

Hakkınızı helal edin
Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı erkek öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, memleketlerine gitti. Boşalan yurtlarda, deprem sonrası destek için kente gelen polis, jandarma ve AFAD personelinin konaklama ihtiyacı karşılandı.
Yaklaşık 10 gün öğrencilerin odalarını kullanan ekipler, görevlerini tamamlayarak odaları boşaltırken, öğrencilere notlar ve kullandıkları bazı malzemelerin parasını bıraktı.
Yurdu öğrenciler için hazırlayan görevliler de gördüklerinde duygulandıkları notları yatakların üzerine koydu.
Notlarda, "Gençler, odanızda yaklaşık 10 gün kaldım. Kişisel eşyalarınıza dokunulmadı. Ellerimi yıkamak için sıvı sabun kullandım. Koyduğum parayla alırsınız. Odanızı da temiz tutun. Başarılar dilerim. Jandarma abiniz", "Sodanızı içtik, hakkınızı helal edin. Jandarma", "Değerli arkadaşlar, yurt odalarınızdaki bazı eşyalarınızı kullandık. Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Bursa JÖH", "Arkadaşlar 2 hafta boyunca verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın. Bu sürede eşyalarınızdan kullandık, hakkınızı helal edin. Öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Zonguldak Komando" gibi ifadeler yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Türkiye'de milyonların gözü bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Son dakika: Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
SON DAKİKA: Alibeyköy'de tramvay kazası! İETT otobüsü ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkınızı helal edin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA