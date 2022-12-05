Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı erkek öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, memleketlerine gitti. Boşalan yurtlarda, deprem sonrası destek için kente gelen polis, jandarma ve AFAD personelinin konaklama ihtiyacı karşılandı.Yaklaşık 10 gün öğrencilerin odalarını kullanan ekipler, görevlerini tamamlayarak odaları boşaltırken, öğrencilere notlar ve kullandıkları bazı malzemelerin parasını bıraktı.Yurdu öğrenciler için hazırlayan görevliler de gördüklerinde duygulandıkları notları yatakların üzerine koydu.Notlarda, "Gençler, odanızda yaklaşık 10 gün kaldım. Kişisel eşyalarınıza dokunulmadı. Ellerimi yıkamak için sıvı sabun kullandım. Koyduğum parayla alırsınız. Odanızı da temiz tutun. Başarılar dilerim. Jandarma abiniz", "Sodanızı içtik, hakkınızı helal edin. Jandarma", "Değerli arkadaşlar, yurt odalarınızdaki bazı eşyalarınızı kullandık. Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Bursa JÖH", "Arkadaşlar 2 hafta boyunca verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın. Bu sürede eşyalarınızdan kullandık, hakkınızı helal edin. Öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Zonguldak Komando" gibi ifadeler yer aldı.