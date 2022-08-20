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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Haksız rekabete karşı haftada bir gün kapatma zorunluluğu

Rana BÜYÜKTAŞ
Haksız rekabete karşı haftada bir gün kapatma zorunluluğu
Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı tutulması zorunlu hale getirildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'nun talebi üzerine harekete geçti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin görüşleri de alındı. 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak kararın haksız rekabetin oluşmasını ve işletmelerin ekonomik kayba uğramalarını engellemek amacıyla alındığı ve tüm işletmelerde eşit şekilde uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, üç grup için ayrı ayrı kapanma günlerinin tespit edilebileceği bilgisi verildi. SABAH, işletme sahiplerinin kararla ilgili görüşlerini sordu:

'ZORUNLU OLMAYINCA UYULMUYORDU'
Kuaför Serdar Yenidemirci: İsabetli karar. Berber Muhammed Özgür: Berberler Odası böyle bir karar almıştı ama yasal zemini olmayınca herkes uymuyordu. Güzellik salonu sahibi Özlem Gördü: Karara memnuniyetle uyarız. Rekabette denge için çok sağlıklı bir adım atıldı.

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Haksız rekabete karşı haftada bir gün kapatma zorunluluğu
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