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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Halasını satırla öldürdü babaannesini yaraladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Halasını satırla öldürdü babaannesini yaraladı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.A. (21) tartıştığı halasını satırla öldürürken babaannesini de yaraladı. Aynı evde yaşayan M.A. ile babaannesi H.A. arasında tartışma çıktı. Seslere uyanan hala Gurbet Ayaz (43) da tartışmaya katıldı. Ardından evden çıkan Ayaz'ın peşinden giden M.A., satırla halasının boynundan yaraladı. Ayaz kanlar içinde yere yığılırken, eve dönen M.A. babaannesini darbetti. Cinnet getiren M.A. satırla kendini de boynundan yaraladı. Ayaz olay yerinde hayatını kaybederken, H.A.'nın ayakta tedavi edildiği, durumu ağır olan M.A.'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. M.A'nın askerden yeni geldiği, anne ve babasından ayrı olduğu, babaannesi ve halası ile yaşadığı kaydedildi.

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Halasını satırla öldürdü babaannesini yaraladı
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