Halaya davet etti, hastanelik oldu! Düğün sahnesi savaş yerine döndü

Gaziantep'te Alleben Göleti civarındaki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, damat Yemliha G. halasının oğlunu halaya davet etti. Halaya girmek istemeyen kuzen, dayısının oğlu olan damatla tartıştıktan sonra salondan ayrıldı. Dışarı çıkınca kardeşlerini arayarak destek isteyen kuzenin telefonu üzerine çok sayıda kişi araçlarıyla gelerek salonda bulunan damat ve halaydakilere saldırdı. Ellerindeki levye ve sopalarla sahnedekilere saldırıp acımasızca darp eden saldırganlar davetliler tarafından uzun uğraşlar sonucu salondan çıkarılırken öfkeli grup çıkışta gelin aracını hurdaya çevirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olaya karışan ve damadın kuzenleri olan 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Feci şekilde dövülen damat Yemliha G. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına aldığı darbelerle beyin travması geçiren, kafatasında kırıklar oluşan ve beyin zarı yırtılan damat Yemliha G. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Öte yandan Düğün Salonu'nun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde oto kurtarıcı vinçlerle salonun önüne gelen çok sayıda kişi salona girip sahnenin ortasında halay edenlere saldırıyor. Uzun süre sahnede devam eden saldırı misafirlerin araya girmesi sonrası zorlukla sonlandırıyor.