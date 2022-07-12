Halayda kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Olay dün Kovancılar'da meydana geldi. Kasıman aşireti tarafından Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen şenliğe katılan 3 çocuk babası 47 yaşındaki Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz'ın yardımına önce yanındakiler daha sonra çevrede bulunanlar vatandaşlar koştu.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Yurtbaşı beldesinde toprağa verildi.