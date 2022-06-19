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Giriş Tarihi: 19.6.2022 23:05 Son Güncelleme: 19.6.2022 23:36

Halfeti'de 2 yaşındaki çocuk Fırat Nehri'ne düştü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Halfeti’de 2 yaşındaki çocuk Fırat Nehri’ne düştü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek Fırat Nehri'ne düştü. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi Çekem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 yaşındaki Hüseyin Ali isimli bebek restoranların bulunduğu yerden dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düştü. Bebek nehirden çıkarıldı ve ambulansla önce Halfeti Devlet Hastanesi'ne ardından da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 3 gün önce de ilçede üniversite öğrencisi genç bir kız asma köprüden nehre düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

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Halfeti'de 2 yaşındaki çocuk Fırat Nehri'ne düştü
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