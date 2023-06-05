Halfeti’de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kavga Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Hilali Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre İki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada 19 yaşındaki Ahmet Ertürk vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken, olayda 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olaya müdahale ederken sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ahmet Ertürk'ün cenazesi, Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası otopsi işlemleri yapılmak üzer Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kırsal mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya ilgili 1 kişi gözaltına alındı.