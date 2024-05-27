Halfeti’nin hazinesi yeşilgül ve karagül koruma altında

Dünya'da sadece Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde yetişen karagül ve yeşilgül koruma altına alındı. Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, karagül ve yeşilgülün ilçe müdürlüğü serasında korunduğunu ve çoğaltıldığını ifade etti.Bölgenin eşsiz iklim ve çevre koşullarının güllerin doğal ortamlarında yetişmesine olanak tanıdığını vurgulayan Aksoy, Halfeti bölgesinin suyu, nem oranı, havası ve ikliminin, güllerin doğal ortamında yetişmesini mümkün kıldığını belirtti. Güllerin başka bir alana taşındığında renk değiştirebildiğini, bunun da bölgenin iklim ve toprak yapısının özel etkilerinden kaynaklandığını ifade eden Aksoy, "Yeşilgül ve karagül tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nadir bitkiler ekonomik olarak değerlendirilmesi ve Şanlıurfa'ya katkısının artırılması amacıyla ilçe müdürlüğü serasında koruma altında" dedi.