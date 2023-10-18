Halfeti’nin silüetini bozan ucube otel yıkıldı

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de sit alanına yapıldığı ve imar planına uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen ve 'ucube' olarak nitelendirilen 4 katlı otel yıkıldı. Mülkiyeti Halfeti Belediyesi'ne ait olan Şimaliye Mahallesi'ndeki 21 bin 519 metrekarelik arazi üzerine bulunan bina, 2014'te belediye tarafından bir turizm firmasına protokolle kiraya verilmişti. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun otel olarak kullanılan binanın, ilçenin silüetini bozduğu yönündeki kararı üzerine binanın yıkılmasına karar verildi. Otel sahibinin yargıya taşıdığı kararla ilgili dava sürerken belediye ekipleri geçen hafta iş makineleriyle yıkıma gitti. Gerginliğin yaşanması üzerine ara verilen yıkım çalışması dün devam etti. 23 yıllık bina iş makineleriyle tamamen yıkıldı. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, otelin ilçenin silüetini bozduğu ve tarihi ve mimari yapıya uymadığı için mahkeme kararıyla yıkıldığını kaydetti. O bölgeyi yeşil alan olarak kullanacaklarını belirterek Albayrak, otelin CHP'li belediye döneminde kiralandığını ve HDP döneminde ise iskân verildiğini hatırlattı.Başkan Albayrak şunları söyledi: "HDP ve CHP yönetiminin tek kişiye peşkeş çektiği bu otelin yerine yeşil alan yaparak halkın kullanımına sunacağım. O dönemde malum mevcut başkanlar hakkında otelin kiralanması ve yer verilmesi ile alakalı soruşturmalar devam ediyor. Silüeti bozduğu için, Halfeti'nin tarihi ve mimari yapısına uymadığı için biz en başından itibaren oteli zaten yıkmak istiyorduk. Halfeti'nin bağrına ucube gibi saplanan yapıdan kenti kurtarmak asıl amacımızdı. Eski dönem CHP yönetimi, CHP il başkanına burayı 20 yıllığına 250 TL gibi komik bir rakamla kiralamış ve HDP döneminde buranın iskanı verilmiş. Oradaki suç ortaklığını biz ortaya çıkardık. Halfeti'nin bağrına saplanan hançeri bugün itibarıyla biz çıkardık" diye konuştu.