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Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:05

‘Halı’ cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı! “Korkutmak için yaptım, öldürme kastım yoktu”

Sancaktepe’de halı yüzünden çıkan tartışma sonucunda 24 yaşındaki genci silahla vurarak öldüren şüpheli, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüpheli, “Korkutmak için ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim” diyerek kendini savundu.

İHA
‘Halı’ cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı! “Korkutmak için yaptım, öldürme kastım yoktu”
Sancaktepe'de 9 Eylül'de meydana gelen olayda, balkonda asılı olan yıkanmış halının suyunun akmasından rahatsız olan kiracı Refai K.(37), üst katında oturan ev sahibiyle tartıştı. Balkona asılan halıdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai K., silahla baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Önce baba Adem Ebik'i silahla kolundan yaralayan şüpheli, ardından hıncını alamayıp silahla kapıyı zorlayarak üst kattaki Adem Ebik'in evine girdi. Adem Ebik'in olaydan habersiz olan ve yatak odasında bulunan 24 yaşındaki oğlu Muhammet Ebik'i silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI
Cinayete ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli Refai K., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"
Şüphelinin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Refai K. ifadesinde, "Korkutmak için ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi. Kiracı olduğundan dolayı aralarında problemler yaşandığını öne süren şüpheli Refai K., "Evi boşaltmam için sürekli baskı yapıyorlardı" diye konuştu. Öte yandan, şüphelinin bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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‘Halı’ cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı! “Korkutmak için yaptım, öldürme kastım yoktu”
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