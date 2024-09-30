Halı çırpma cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı!

Olaydan sonra polise teslim olan Hasan Kamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Meryem Kamış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Kamış, ifadesinde Vedat Gencer ile kavga ettiğini, Hazal Gencer'i öldürmek istemediğini, araya girdiği için bıçaklandığını ve öldüğünü polise teslim olduktan sonra öğrendiğini ileri sürdü.