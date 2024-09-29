Halı çırpma tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı!

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Delal Hazal Gencer'in hayatını kaybettiği, Vedat Gencer'in ise yaralandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda M.K olay yerinde gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan H.K, emniyete giderek teslim oldu. Mahalle Sakini Fatma Özdoğan, sabah saatlerinde meydana gelen olay sırasında bağrış sesleri duyduğunu ifade ederek, "Orada bir gürültü oldu. Bir çocuk, 'baba, baba' diye bağırıyordu. Oradaki bütün herkes kafasını iki elinin arasında tutuyordu. Herhalde halı kavgasıymış. Ben balkonda gördüm, içeride hastam olduğu için gitmedim ama feryatlar çok büyüktü" dedi.