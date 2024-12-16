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Giriş Tarihi: 16.12.2024 13:44 Son Güncelleme: 16.12.2024 13:45

Hali dede "Ruhunun ruhuna kavuştu..."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda geçen yıl öldürülen 3 yaşındaki Rim ile gözlerinin içini öperek vedalaştığı görüntüleri tüm dünyada büyük dikkat çeken dede Halid Nebhan, çok sevdiği torununun ölüm yıldönümüne 12 gün kala Gazze’nin Nuseyrat bölgesine yapılan İsrail top atışları sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hali dede Ruhunun ruhuna kavuştu...

Torunu Rim için söylediği "Ruhumun ruhu" ifadeleriyle hafızalara kazınan Gazzeli Halid dede, tevekkül sahibi duruşu ve iman dolu sözleriyle yüreklere dokunmuştu. İşgal saldırılarında sevdiklerini kaybeden Halid dede, "Tüm dünya zarar vermek için bir araya gelse dahi, Allah bizi yardımsız koymayacak." ifadeleriyle güçlü duruşunu gözler önüne sermişti.

Halid Nehban, geçen ay bir süre önce yeğeni Samir'in evlilik töreniyle gündeme gelmiş ve SABAH'ta duyurulan düğünde "Gazze'de bir yandan ağır bombardıman ve soykırım sürerken bir yanda ise yeni hayatlar ve umutlar yeşeriyor. Torunum Rim'i ve birçok yakınımı kaybettim. Ancak Gazze'deki en karanlık anlarda bile umudumuz hiç tükenmedi. Bu evlilik peygamberlerin bir sünnetidir. Bu güzel işe öncülük eden Yedi Başak Derneği'ne teşekkür ederiz. Kıymetli yeğenim Samir'in, Majdolin ile olan evliliğini kutluyoruz. Allah ikisini de mübarek kılsın, üzerlerine bereket ihsan etsin. Bu evliliğin hayırlı bir evlilik olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz'' diye konuşmuştu.

Halid Nehban'ın şehadet haberi sosyal medyada büyük yankı görürken, İsrail'e ve ona destek verenlere tepki gösterenler, "Rim'in dedesi Halid Nebhan, Gazze'nin Nuseyrat bölgesine yapılan top atışları sonucu şehit oldu. Vallahi onlar kazandılar... Ancak İsrail'e karşı hiçbir şey yapmayanlar bunun hesabını nasıl verecekler? Vallahi onlar da kaybettiler" şeklinde yorum yaptı.

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Hali dede "Ruhunun ruhuna kavuştu..."
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