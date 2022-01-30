Halı kavgası adliyede bitti

Olay İstanbul Tuzla'da yaşandı. İkinci el eşya satışı yapılan ünlü bir sitede üyeliği bulunan Gülten A.., evindeki fazla bulunan bir halıyı satışa çıkardı. Satışa çıkan halının alıcısı da oldu. Kendisini farklı bir isimle tanıtan Yasemin A. halıyı 220 liraya almak için Gülten B. ile anlaşmaya vardı. Sorunlar da aslında anlaşmanın ardından başladı.Site üzerinden konuşan satıcı ve alıcı daha sonra yer ve zaman belirlemek için whatsapp üzerinden iletişime geçti. Ancak halıyı satın alacak Yasemin A. teslimat günü halıyı satın almaya gitmedi. Bunun üzerine halısını satan Gülten A. kendisine verilen sözün tutulmadığını belirtip, eğer almayacaksa başka taleplerin olduğunu ve diğer alıcıya satacağını söyledi.



Gülten A.

HALIYI ALAMAYINCA DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

İstediği halıyı başkasına satacağını söyleyen Gülten A.'ya sinirlenen Yasemin A., "O..... halıyı alan çokmuş. Satma bence ... git ver... mesajları da git polise ver" diyerek küfür ve hakaretlerde bulundu. Yazışmaların kopyasını alan Yasemin A. tam da kendisine hakaret eden kadının dediği gibi karakola giderek şikayetçi oldu. Kendisini Merve olarak tanıtan ancak telefon numarasından Yasemin A. olduğu tespit edilen kadın ise halı ağır olduğu için bir araçla alınması gerektiğini ve bir tanıdığından araç istediğini söyledi. Teslimat günü araç kendisine ulaşmadığı için halıyı alamadığını öne süren Yasemin A., "Bu nedenle söz verdiğim gün gidemediğimi kendisine söyledim. O da 'Sizinle yola çıkılmazmış, bana ayıp ettiniz, ürünü almak için yalvaran sizdiniz' dedi. Konuyu açıklamaya çalıştıkça çok sinirlendim. Anlık öfkeme yenik düşerek hakaret ettim. Pandemi dolayısıyla çok sorun yaşıyorduk. Sinir ve öfkeyle söyledim" dedi.



Yasemin A.

SAVCILIĞIN KARARI MERAK KONUSU

Tarafların savunmaları alındıktan sonra dosya Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Uzlaşmaları halinde dava açılmayacak, aksi halde savcılığın 220 liralık halı yüzünden birbirine düşen alıcı-satıcı kavgasında vereceği karar merak konusu.