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Giriş Tarihi: 29.8.2023 14:07

Halı Saha maçı sonrası kavga çıkmış 3 kişi vurulmuştu... Cinayet Büro 5 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir halı sahada önceki gün oynanan futbol maçı sonrasında 2 takımın oyuncuları arasında çıkan tartışma sonucunda silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili olayda asıl silahı kullanan 18 yaşındaki Adil D.’nin de bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Halı Saha maçı sonrası kavga çıkmış 3 kişi vurulmuştu... Cinayet Büro 5 kişiyi gözaltına aldı

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı sahada oynanan futbol müsabakasında, 2 takımın oyuncuları arasında çıkan tartışma sonucunda silahlı kavga çıkmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri tespit edilen B.K., A.K., E.Ö. ile M.C., B.Y.B., G.E. isimli şahıslar arasında tartışma çıktığı, B.K. isimli şahsın tartışmaya arkadaşı A.D. isimli şahsıda çağırarak dahil ettiği öğrenildi.

Tartışma sonucunda A.D. isimli şahsın M.C., B.Y.B. ve G.E. isimli şahıslara yönelik silah ile ateş açtığı tespit edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan şahıslardan Mücahit C.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Çalışmalar çerçevesinde B.K., A.K. ve E.Ö. isimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen P.C. isimli şahıs yakalanırken, A.D. isimli şahıs ise 28 Ağustos günü suç unsuru silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH KULLANAN YAKALANDI

Konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. isimli şahıs serbest bırakılırken, B.K. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Adil D. ve P.C. isimli şahıslar ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Halı Saha maçı sonrası kavga çıkmış 3 kişi vurulmuştu... Cinayet Büro 5 kişiyi gözaltına aldı
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