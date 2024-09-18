Halı saha maçı sonrası ölüm

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar Aydın (46), arkadaşlarıyla birlikte gittiği halı saha maçı sonrası evine döndü. Aydın, evdeyken rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı. Serdar Aydın'a ilk müdahaleyi Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görevli eşi Derya Aydın yaptı. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç sağlıkçı Serdar Aydın hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık memuru Serdar Aydın'ın acı haberi sağlık camiası ve ailesini yasa boğdu. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Acımız büyük. Genç yaşta bir kardeşimizi kaybettik. Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın önce aile sağlık merkezlerinde ve hastanelerimizde sağlık kontrollerini yaptırmasının yararlı olduğunu düşünmeliyiz. Sağlık memuru arkadaşımızı kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesi ve tüm sağlık çalışanlarımız olarak başımız sağolsun" dedi. Aydın için Numune kampüsünde tören düzenlendi. Serdar Aydın, Akçaabat ilçesi Kuruçam Mahallesi'nde dün kılınan öğlen namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.