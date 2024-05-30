Haberler Yaşam Haberleri Halı saha maçı sonu oldu: Zabıta memuru Rıdvan Karadağ'dan acı haber!
Giriş Tarihi: 30.5.2024 15:36

Halı saha maçı sonu oldu: Zabıta memuru Rıdvan Karadağ'dan acı haber!

Kocaeli'de Zabıta memuru Rıdvan Karadağ, arkadaşları ile halı saha maçı yaptığı sırada fenalaştı. Soyunma odasına giden ve burada baygın halde bulunan Karadağ'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

DHA
Halı saha maçı sonu oldu: Zabıta memuru Rıdvan Karadağ’dan acı haber!

Olay, dün Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıdvan Karabağ, maç sonunda soyunma odasına gitti.

Bir süre dışarı çıkmayan Karabağ'ı, arkadaşları hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Karabağ'ın kalp krizi geçirdiği belirledi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Karabağ, kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Karabağ'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Halı saha maçı sonu oldu: Zabıta memuru Rıdvan Karadağ'dan acı haber!
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