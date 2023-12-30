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Giriş Tarihi: 30.12.2023 05:01

Halı saha maçında kalbine yenik düştü

Bingöl’ün Genç ilçesinde halı sahada maç oynadığı sırada kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İHA
Halı saha maçında kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Selçuk Tulgar (34), arkadaşları ile birlikte maç yapmak için halı sahaya geldi. Maç esnasında yere yığılan Tulgar'a arkadaşları tarafından ilk müdahale yapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Tulgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tulgar'ın cenazesinin yapılacak olan işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Halı saha maçında kalbine yenik düştü
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