Halı sahada acı ölüm

Esenler'de ikamet eden ve bir hırdavatçıda ustalık yapan Hikmet Yüce akşam arkadaşlarıyla gece saatlerinde halı sahaya maç yapmaya gitti. Maça başladıktan 15 dakika sonra Hikmet Yüce kalbini tutarak yere yığıldı. Arkadaşları hemen ambulansı aradı Ambulans olay yerine geldikten sonra yapılan kalp masajlarına cevap vermedi. Hikmet Yüce hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hikmet Yüce'nin cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgundan alındıktan sonra Esenler Yunus Emre camiine getirildi. Camide taziyeleri babası Muzaffer Yüce ve yakınları kabul etti. Cenazeye Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'da katıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Baki Kurt, "Maça başladıktan 15 dakika sonra elini kalbine tutarak yere yığıldı. Dişleri kitlenmişti. Ambulans arandı ve 14 dakika sonra ambulans geldi. Hikmet Yüce'ye kalp masajı yapılmasına rağmen geri döndürülemedi. Keşke orada bir ilk yardım bilen olsaydı belki hayatta kalabilirdi. Arkadaşımızın 2 çocuğu vardı" dedi.

Hikmet Yüce'nin cenazesi öğle namazını müteakip Esenler Yunus Emre camiinde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yeniayazağa Mezarlığında toprağa verildi.