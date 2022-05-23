Halı sahada başlayan tartışma sokakta cinayetle bitti

Kayseri Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde bulunan bir halı sahada maç yapan Osman Çetin ve E.K, maç esnasında tartıştı. Tartışma maçtan sonra sokakta da devam etti. Evinden av tüfeği getiren Osman Çetin, E.K'yı vurarak ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Çetin olaydan sonra otomobiliyle kaçarken, yaralanan E.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Osman Çetin ise polis tarafı4ndan kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.