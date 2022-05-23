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Giriş Tarihi: 23.5.2022 15:02 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:39

Halı sahada başlayan tartışma sokakta cinayetle bitti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Halı sahada başlayan tartışma sokakta cinayetle bitti

Kayseri'de Osman Çetin, halı sahada maç yaptığı sırada tartıştığı E.K'yi maçtan sonra sokak ortasında av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan E.K hastanede hayatını kaybederken Osman Çetin ise kaçarken yakalandı.

Kayseri Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde bulunan bir halı sahada maç yapan Osman Çetin ve E.K, maç esnasında tartıştı. Tartışma maçtan sonra sokakta da devam etti. Evinden av tüfeği getiren Osman Çetin, E.K'yı vurarak ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Çetin olaydan sonra otomobiliyle kaçarken, yaralanan E.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Osman Çetin ise polis tarafı4ndan kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Halı sahada başlayan tartışma sokakta cinayetle bitti
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