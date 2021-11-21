Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla gece futbol maçı yapan 50 yaşındaki Ali Sarı, bir anda yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Sarı kurtarılamadı.

Bu yıl, Nizip Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen ve ilçede spora olan tutkusuyla tanınan Ali Sarı'nın cenazesi, Hazreti Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Ali Sarı'nın ailesi ve yakınları, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile mesai arkadaşları katıldı.