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Giriş Tarihi: 5.12.2021 16:15 Son Güncelleme: 5.12.2021 16:46

Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

Mardin'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Abdüsselam Dengiz, hayatını kaybetti.

Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy'de ailesiyle yaşayan Abdüsselam Dengiz, önceki gece arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken bir anda yere yığıldı.
42 yaşındaki Dengiz'in yardımına arkadaşlarıyla halı saha görevlileri koştu.

Halı sahaya çağrılan 112 ambulansla hastaneye götürülen ve yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Dengiz doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Dengiz'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Dengiz'in cenazesi ailesi tarafından gözyaşları arasında alınarak Ortaköy'de toprağa verildi.

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Halı sahada kalp krizi geçirip öldü
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