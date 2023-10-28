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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Halı sahada kalp krizi geçirmişti; toprağa verildi

Neslihan ÖZBOZKURT
Halı sahada kalp krizi geçirmişti; toprağa verildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Orhan Tosun (41), toprağa verildi. Olay, ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Tosun, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaparken, top ayağındayken fenalaşıp, zemine düştü. Tosun'un arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tosun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Orhan Tosun'un cenazesi, ilçeye bağlı Sucular Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Halı sahada kalp krizi geçirmişti; toprağa verildi
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