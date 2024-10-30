Halı sahada kalp krizi iki can aldı

Isparta'da halı sahada maç yaparken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Avukat Mustafa Serkan Demirekin (50), hayatını kaybetti. Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Mustafa Serkan Demirekin, önceki gün Batıkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşları tarafından kalp masajı yapılırken, sağlık ekibine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Demirekin, burada hayatını kaybetti. Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise önceki akşam arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan arazöz operatörü Muhammet Özgümüş, maç sonrası arkadaşlarıyla çay içip sohbet ettiği sırada fenalaştı. Özgümüş, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Özgümüş'ün cenazesi, Alanya Güzelbağ Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.