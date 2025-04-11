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Giriş Tarihi: 11.4.2025 16:31 Son Güncelleme: 11.4.2025 16:39

Halı sahada top oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Maltepe’de halı sahada top oynayan Cihan Yerlikaya girdiği bir pozisyonda yere düşerek geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Halı sahada top oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Maltepe Esenkent Mahallesi Asım Kara Stadı bitişiğinde bulunan Gülsuyu Halı Saha içerisinde saat 0030 sıralarında futbol oynayan Cihan Yerlikaya-35 ikili mücadeleden sonra maç devam ederken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Halı sahada fenalaşan Cihan Yerlikaya arkadaşları tarafından farkedilerek hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Halı Sahaya gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Koşuyolu Yüksek İktisat Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalalere rağmen Cihan Yerlikaya kurtarılamadı. Esenkent Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Cihan Yerlikaya'nın ölüm nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

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Halı sahada top oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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