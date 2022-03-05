Haberler Yaşam Haberleri Halı silkeleme kavgasında komşular mahkemelik oldu
Giriş Tarihi: 6.3.2022

Halı silkeleme kavgasında komşular mahkemelik oldu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Halı silkeleme kavgasında komşular mahkemelik oldu

Balkondan halı silkelediği için kendisini uyaran komşusunu başına demir çubukla vurarak yaralayan kadın hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul'da Sinem G. adlı kadın, balkondan halı silkelediği için kendisini uyaran komşusunu başına demir çubukla vurarak yaraladı. Saldırgan komşu hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sarıyer ilçesinde meydana gelen olayda, Mustafa Ç., (45), komşusu Sinem G.'yi balkondan halı silkelememesi için uyardı. Yaşanan tartışma sonrası iki aile arasında husumet oluştu. Mustafa Ç., bu olaydan yaklaşık 3 ay sonra 1.5 yaşındaki çocuğuyla evinden dışarı çıkacağı sırada Sinem G.'nin eşi Ramazan G. (39) ile karşılaştı. Ramazan G. "Siz buranın huzurunu bozuyorsunuz, sizi burada istemiyorum" dedi. Mustafa Ç., ise "Ben size bir şey söyledim mi?" diyerek karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan G.'nin eşi Sinem G., elindeki demir sopayı Mustafa Ç.'nin kafasına vurdu. Mustafa Ç., aldığı darbe sonrası yaralanarak kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda karakola götürülen taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Tarafların karşılıklı şikâyetçi olduğu olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık komşusunu yaralayan Sinem G., hakkında 'Silahla Yaralama' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 1.5 yıla kadar hapsi istenen Sinem G. ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: 14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri Nelerdir? 0 Rh Pozitif Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi Nasıl Olmalıdır?
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez"
Son dakika: ABD’den ikiyüzlü karar! Lobici Rus işadamı Alişer Usmanov’u muaf tuttular!
ARKADAŞINA GÖNDER
Halı silkeleme kavgasında komşular mahkemelik oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA