Halı silkeleme kavgasında komşular mahkemelik oldu

Balkondan halı silkelediği için kendisini uyaran komşusunu başına demir çubukla vurarak yaralayan kadın hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
İstanbul'da Sinem G. adlı kadın, balkondan halı silkelediği için kendisini uyaran komşusunu başına demir çubukla vurarak yaraladı. Saldırgan komşu hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sarıyer ilçesinde meydana gelen olayda, Mustafa Ç., (45), komşusu Sinem G.'yi balkondan halı silkelememesi için uyardı. Yaşanan tartışma sonrası iki aile arasında husumet oluştu. Mustafa Ç., bu olaydan yaklaşık 3 ay sonra 1.5 yaşındaki çocuğuyla evinden dışarı çıkacağı sırada Sinem G.'nin eşi Ramazan G. (39) ile karşılaştı. Ramazan G. "Siz buranın huzurunu bozuyorsunuz, sizi burada istemiyorum" dedi. Mustafa Ç., ise "Ben size bir şey söyledim mi?" diyerek karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan G.'nin eşi Sinem G., elindeki demir sopayı Mustafa Ç.'nin kafasına vurdu. Mustafa Ç., aldığı darbe sonrası yaralanarak kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda karakola götürülen taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Tarafların karşılıklı şikâyetçi olduğu olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık komşusunu yaralayan Sinem G., hakkında 'Silahla Yaralama' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 1.5 yıla kadar hapsi istenen Sinem G. ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.