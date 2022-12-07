Tekirdağ’da halı yıkama fabrikası yandı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kurutma bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.