Tekirdağ’da halı yıkama fabrikası yandı

Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki öğle saatlerinde bir halı yıkama fabrikasında yangın meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle kurutma bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DESTEĞE GELDİLER
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Destek için ÇOSB itfaiye birimi ve Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yangın yerine gelerek müdahaleye katıldı. Çalışanlar ve çevredekiler ise işyerine ait bürodaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.