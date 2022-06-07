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Giriş Tarihi: 8.6.2022

Haliç çamura döndü

Haliç çamura döndü

İBB’nin arıtma tesislerini çalıştırmaması yüzünden İstanbul’un simgelerinden Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü. Renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 'masraflı' olduğu gerekçesiyle atıksu arıtma tesislerini çalıştırmaması nedeniyle Haliç bir kez daha çamura büründü. İBB yönetiminin, özellikle Haliç'e dökülen derelerde gerekli ıslah çalışmalarının yapmadığı kış aylarında, Kağıthane Deresi, Ayazağa Deresi ve Göktürk Deresi'nden atık sular akıtıldı. Doğrudan Haliç'e akan derelerin taşıdığı kirli sular nedeniyle İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü.



2018'de adeta tabiat parkını andıran Haliç'te renk değişikliğiyle birlikte kötü koku da yayılmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte net bir şekilde ortaya çıkan çevre felaketi bölge halkını da isyan ettirdi. Haliç kıyısına yürüyüşe gelen vatandaşlar kötü kokudan rahatsız olurken, İBB'ye de tepki gösterdi:



Bünyamin Köseoğlu: Pis kokuda yürüyoruz. Buraya ilgi yok. 'Temizliyoruz' diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. İstanbul kaybetti, yazık.
Emine Topçu: Daha temiz olmasını isteriz. İmkanlar var ama yapılmıyor.
Selvihan Kurnaz Çetinkaya: CHP'li belediyelerin olduğu yerler pis kokuların esiri. İzmir'den sonra İstanbul da eşlik etmeye başladı. Haliç'in masmavi rengi çamura dönüştü. Kötü kokudan ise çevredeki insanlar rahatsız. Yazık.
Celal Aktaş: Temel atmama töreni yaparsan, bedelini İstanbul öder. Zaten İBB Başkanı'nın İstanbul diye bir derdi yok, hiçbir zaman da olmadı.
Arif Naim Atabay: Kötü koku Edirnekapı'dan bile hissediliyor.

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