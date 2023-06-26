Haliç eski pis günlerine geri döndü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kaderine terk ettiği Haliç, her geçen gün daha da kirleniyor. Suyun rengi kahverengine dönüşürken kötü kokular da yükselmeye başladı.Haliç'in kıyısında durumu değerlendiren İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "İSKİ biyolojik arıtma yapmıyor. Haliç'e dökülen derelerde pis kokular yükselmeye başladı. Alibey Deresi bunlardan biri. Karadeniz'den Haliç'e su pompalanmasında problem var. Cihazlar yeterli düzeyde çalışmıyor. Bu yüzden oksijen miktarı azaldı. Buradan 'İstanbul'un sorunu değil, Türkiye'nin sorunu' edebiyatı yapan belediye başkanına sesleniyorum; İstanbul'un sorununu bitirmeden bir yere gidemezsin. Ortada işte, 4 senedir bir şey yapılmamış" diye konuştu.