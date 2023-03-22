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Giriş Tarihi: 22.3.2023 02:01

Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı

Haliç Köprüsü'nde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

DHA
Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde yaşandı.

İddiaya göre, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde otomobile çarptı. Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi.

Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
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