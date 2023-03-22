Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde yaşandı.
İddiaya göre, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde otomobile çarptı. Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi.
Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.