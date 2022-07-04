Haliç’te boğulan Şahin’in ölümünde dayısı ve şantiye şefi kusurlu çıktı

10 yaşındaki Şahin Budan, 1 Ağustos 2017 günü, Memleketi Adana'dan İstanbul'a dayısı Abdurrazzak Budan'ın yanına ziyarete geldi. Seyyar gül satarak geçimini sağlayan dayı Budan, 14 Ağustos günü işe gitmek için evden ayrıldı. evde kalan Şahin Budak'ın ikametten ayrılarak akşam saat 19:00 sıralarında Beyoğlu Balık Pazarı Karşısında bulunan Karaköy-Kadıköy İskele hattının yan tarafında bulunan şantiyeye gitti. Şantiyede gezmeye başlayan küçük çocuk, aniden denize düştü. Durumu gören tanıkların ihbarı üzerine arama çalışmalarının başlatıldı. Ertesi gün akşam saatlerinde Haliç Denizi Galata Köprüsü yakınlarında çocuğun cesedine ulaşıldı.

DAYI DA ŞEF KADAR SORUMLU

Çocuğun ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu küçük çocuğun ölümünün suda boğulma sonucu meydana gelmiş olduğuna dair rapor verdi. Şahin Budan'ın ölümüne ilişkin kusuru durumuyla ilgili bilirkişi incelemesine başvuruldu. Raporda, 1. Müteveffa çocuk Şahin Budan'ın bakım ve gözetiminden sorumlu olan dayısı Abdurrazzak Budan'ın asli kusurlu olduğu, şantiye şefi olarak görevli Gence Erkan'ın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

DAVA AÇILDI

Soruşturma sonunda dayı Abdurrazzak Budan, ve şantiye şefi Gence Erkan, hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma' suçundan dava açıldı. İddianamede, Abdurrazzak'ın bakım ve gözetimden kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suretiyle ve şantiye şefi Gence'nin de sorumlu olduğu çalışma alanında yeterli denetim ve gözetim yapmayarak, şantiyenin çevre güvenliğini almayarak ve müteveffanın sorumlu olduğu şantiyeye girmesini önleyici şantiye içerisindeki gerekli organizasyonu sağlayamayarak bu suretle olayda kusurlu oldukları anlatıldı. İki şüphelinin tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu taksirli eylemleri neticesinde küçüğün öldüğü anlatılan dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Dayı ve şefin 6'şar yıla kadar hapisleri isteniyor.