Haliç’te canlı yaşamı bitiyor!  Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri yaşanıyor

Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.
Çevredekilerin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldı.
Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü.
Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.
Haliç'in gün geçtikçe kirlenmesi ve canlı hayatının tehlikeye girmesi ile birlikte Alibeyköy Deresi'nde de balık ölümleri yaşanarak tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.