Haberler Yaşam Haberleri Haliç’te canlı yaşamı bitiyor!  Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor
Giriş Tarihi: 6.8.2022 13:48 Son Güncelleme: 6.8.2022 14:19

Haliç’te canlı yaşamı bitiyor!  Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor

İstanbul Haliç’te kirlilik nedeniyle Haliç’in bağlantı noktası Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin sudan aldığı numunelerin incelemesi sürerken, bölge sakinleri balık ölümlerinin derenin uzun yıllardır temizlenmemesinden kaynaklandığını öne sürdü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Haliç’te canlı yaşamı bitiyor!  Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri yaşanıyor

Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.

Çevredekilerin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldı.

İSKİ ekipleri dereden numuneler aldı.

Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.

Haliç'in gün geçtikçe kirlenmesi ve canlı hayatının tehlikeye girmesi ile birlikte Alibeyköy Deresi'nde de balık ölümleri yaşanarak tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

Alibeyköy deresinde daha önce balıkların canlı olarak görüldüğünü fakat son günlerde hem kirliliğin hem de sudaki canlılığın azaldığını belirten vatandaşlar buna çözüm bulacak çalışmaların yapılmamasından şikayet ettiler.

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Haliç’te canlı yaşamı bitiyor!  Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor
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