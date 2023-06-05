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Giriş Tarihi: 5.6.2023 19:10 Son Güncelleme: 5.6.2023 19:54

Haliç'te dalgıçlar dip temizliği yaptı

Dünya Çevre günü nedeniyle Fatih Belediyesince, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekibinde yer alan 4 dalgıç Haliç'e girerek, deniz dibindeki atıkları topladı. Haliç’ten yangın tüpü, el arabası ve şemsiye çıkarıldı. Yine aynı etkinlik çerçevesinde Karasurları Millet Bahçesi’ne 600 öğrenci fidan dikti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Haliç’te dalgıçlar dip temizliği yaptı

Fatih Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevsinde çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ilk etkinlikte 4 dalgıç Haliç'in dibindeki atıkları çıkardı. Etkinliğe Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çevre eğitimi verdiği öğrenciler de katıldı. Haliç'in dibinden yangın tüpü, şemsiye, el arabası, plastik, cam şişe, sandalye parçaları ve çeşitli atıklar çıkarıldı. Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan, çevre bilinci oluşturulması için çocukların Karasurları Millet Bahçesi'nde atıklardan geri dönüştürülen malzemelerden üretilen ürünleri yaptığı stantları ziyaret etti.

Etkinlikle ilgili konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "10-15 dakikalık dalışta bile denizi kirleten bir çok meteryal çıkarıldı. Amacımız bu farkındalığın bu yaşlardan başlayarak topluma mal olması. Haliç kenarında bu mesajı vermeyi kıymetli buluyorum. Çevre konusunda inşallah yavrularımız, gelecek nesiller daha bilinçli olacaktır. Bütün toplumu çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ergün Turan, daha sonra Kara Surları Millet Bahçesi'nde öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi. Turan, millet bahçesinde 600 öğrenciyle birlikte fidan dikimi de gerçekleştirdi.

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Haliç'te dalgıçlar dip temizliği yaptı
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