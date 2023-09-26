Haberler Yaşam Haberleri Halıdaki cesedin kimliği belli oldu... Görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.9.2023 09:19

Halıdaki cesedin kimliği belli oldu... Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Pendik'te halıya sarılı halde yola atılan cesedin kimliği tespit edildi. Özbekistanlı Umidillo Mirmahkhmudov’a ait olduğu öğrenilen cesedin sokağa atıldığı anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Polisin konuyla ilgili çalışmaları sürerken halıdaki cesedi kimlerin neden öldürdüğü araştırılıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Halıdaki cesedin kimliği belli oldu... Görüntüler ortaya çıktı

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı bir cesedin yola atıldığını fark etti.

Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı.

CESEDİ ATIP KAÇTILAR

Yapılan incelemelerde halıdaki cesedin Özbekistanlı bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Kim tarafından neden öldürüldüğü henüz tespit edilemezken cesedin oraya atıldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kamyonetle gelen şahıslar cesedi sokak ortasına atıp kaçıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
Son dakika: Trabzonspor’a büyük şok! Hatayspor 2-0 geriden gelerek kazandı…
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Derin millet...
Gelinini öldürüp yaktı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu: 1 ay boyunca…
ARKADAŞINA GÖNDER
Halıdaki cesedin kimliği belli oldu... Görüntüler ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA