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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Halil artık korku içinde uyumayacak

Halil Oruç’un elektrik kesildiği zaman nefes almasını sağlayan ventilatörün jeneratörü çalındı. Hayırseverler hemen yardıma koşup Halil için yeni jeneratör aldı. Baba Oruç: Artık korkulu rüya görmeyeceğiz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Halil artık korku içinde uyumayacak
Adana'da epilepsi ve kronik solunum yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Halil Oruç'un (16) elektrik kesildiği zaman nefes almasını sağlayan ventilatörün jeneratörü çalındı. Halil'in yaşadığı dramın SABAH'ta yayınlanmasının ardından hayırseverler el uzattı ve Halil'e nefes oldular. Jeneratör aileye teslim edilirken, belediyeler de maddi durumu iyi olmayan aileye televizyon, klima yardımında bulundu.



Geçtiğimiz yıl ortaokulu bitiren ve liseye kayıt yaptıran Halil Oruç, aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Halil'e epilepsi ve kronik solunum yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre hastanede tedavi gören Halil daha sonra evine gönderildi. SGK tarafından Halil'e tedavisi için ventilatör, aspiratör, solunum cihazı ile yatak verildi. 2 gün önce akşam mahallede elektrik kesilince baba hemen jeneratörü devreye soktu. Gece elektrik gelince odanın dışında bulunan jeneratör kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı.



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İki odalı evde 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Mehmet Oruç, jeneratörün çalınmasının ardından korku dolu günler geçirdiklerini anlattı. Jeneratörün çalınmasından sonra elektriğin kesilmemesi için dua ettiklerini belirten baba Oruç, "Sadece elimizde elektrik kesildiği zaman 1 saatlik oksijen tüpü kalmıştı. Haberin SABAH'ta yayınlanmasının ardından hayırseverler ve belediyeler yardımcı oldu. Elektrik kesildiği zaman oğlumun nefesi olan jeneratöre tekrar kavuştuk. Artık korkulu rüya görmeyeceğiz, korku içinde yaşamayacağız. Oğlum nefes alacak. SABAH'a ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Halil artık korku içinde uyumayacak
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