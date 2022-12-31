Gürbağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban "Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa'ya yakışır bir hizmet oldu. Şanlıurfa'nın tam kalbinde yer alan ve 5 farklı bulvarın bağlantısını sağlayan bu bölgeyi yeni bir projeyle rahatlattık" dedi.

Şanlıurfa, 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı.

Şehir merkezine rahat bir nefes aldıran ve Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı Köprülü kavşak viyadük çalışmasıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlanırken şehir merkezi tamamlanan köprü ile rahat bir nefes aldı.

ABİDE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI ŞANLIURFA'YA YAKIŞIR BİR HİZMET OLDU

Ohitan İnşaat tarafından tamamlanan projenin açılış töreninden sonra açıklamalarda bulunan Gürbağ Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban "Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa'ya yakışır bir hizmet oldu. Şanlıurfa'nın tam kalbinde yer alan ve 5 farklı bulvarın bağlantısını sağlayan bu bölge ulaşım konusunda can damarlarından biridir. Eski haliyle ihtiyaçlara cevap vermeyen ulaşım güzergahını en ileri teknolojik altyapıyı kazandırarak inşa ettik. Şanlıurfa tarihin yazıldığı, ilk mabedin inşa edildiği, ilk tarımın yapıldığı, ilk üniversitenin kurulduğu, dünyanın gıpta ile baktığı bir şehir. Bu toprakların bir çocuğu olarak bölgenin kalkınma mücadelesinde bizlerinde kritik projelerde görev alıyor olmasını bizler için birer sorumluluk. Bu bağlamda firmamız olarak hemşehrilerimizin en iyi imkanlara sahip olması için dur durak bilmeden çalışıp belirtilen süreden hızlı bir şekilde projemizi hizmete aldık." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TÜM ŞANLIURFALI HEMŞERİLERİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Halil Bağıban "Şanlıurfa'da yaptığımız bugünkü açılışla ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm projede yer alan sorumlulara minnettarız. Ayrıca firmamız bünyesinde projede yer alan tüm mühendislik ve işçi kadromuz adına gurur duymaktayız. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ve değerli bakanlarımızın katılımıyla hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 1992'de Gürbağ İnşaat A.Ş'yi kurduktan sonra, yine burada 1996 yılında hazır beton ve 1997

yılında Gürbağ Prefabrik sanayi yapıları üretim tesislerini faaliyete geçirdik. Daha sonra kurulan şirketler ile inşaat sektöründe güçlendik, içinde ve yurt dışında önemli projelere imza attık. Dünya devleri arasına giren Gürbağ Group'un Şanlıurfa'dan başlayan hikayesini şehrimize ilham kaynağı haline getirmek istiyoruz" dedi.

GÜRBAĞ, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ ARASINDA YER ALDI

Dünya inşaat sektörüne yönelik en köklü ve saygın değerlendirme olan ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2022 yılı listesinde yer alan Gürbağ Group, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasının seçildiği ENR listesinde 2013 yılından itibaren yer almaya başladı ve bu başarısını 2022 yılı dahil devam ettirdi. Halil Bağıban, bu vesile ile hem yurt içi hem yurt dışı yatırımlarının devam edeceklerini belirterek "Gürbağ Group olarak her türlü inşaat faaliyetlerinde küresel kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna, iş görenlerin sağlığına büyük önem verirken; bu konuda da uluslararası norm ve standartları bünyesinde uygulayarak, dünya ile aynı dili konuşmak amacıyla küresel kalite zinciri içerisinde yerimizi devam ettirmek istiyoruz. ENR listesinde Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından biri olma başarısını sürdürmek ve firmamızı daha iyi konumlara getirme konusunda inancımız tam. " diyerek sözlerini tamamladı.