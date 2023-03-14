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Giriş Tarihi: 14.3.2023 16:20

Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı oldu

Depreme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilden belediye başkanları, kent konseyleri başkanları ve depremzedelerin yardımına koşan ünlü isimler Ankara'da 18 Mart'ta yapılacak Deprem İçin Farkındalık Zirvesi'nde bir araya gelecek.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı oldu

Türkiye'deki 101 Kent Konseyi'nin oluşturduğu Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin dönem başkanlığını Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla devralan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın ev sahipliğinde "Dayanışma Depremden Güçlüdür" temasıyla zirve düzenlenecek.
Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Birlik Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Deprem tabiatın bir gerçeği olduğuna göre değişmesi, dönüşmesi ve önlem alması gereken bizleriz. İşte bu vesileyle düzenleyeceğimiz farkındalık programında, şapkamızı önümüze koyup sorumluluklarımız kapsamında neler yapabileceğimizi ele alacağız. Programdaki konuşmalar, Kahramanmaraş depreminin yaşandığı saat olan 04.17'nin toplumsal dayanışma ve dönüşümün sembolü olması adına 4 dakika 17 saniyede tamamlanacak" dedi.

DİJİTAL AFET REHBERİ HAZIRLANACAK
Kent konseyleri için öneri niteliğinde "Afet Eylem Planı" hazırladıklarını anlatan Yılmaz, bu önerilerin de toplantıda değerlendirileceğini ve karara bağlanacağını ifade etti. Kararların onaylanması halinde 81 ilde bu konularda çalışma yürütülecek. Buna göre Türkiye genelinde afet ve özellikle deprem konusundaki konuları gündemde tutacak bir "Bağımsız Afet Şurası" oluşturulacak. Afet zamanında hazırlık çalışmalarının ve kaynakların listeleneceği bir "Kent Konseyleri Dijital Afet Rehberi" hazırlanacak. Afet konusunda farkındalık oluşturulacak bir "Afet Arşiv ve Müzesi" açılacak. Dezenformasyon içeren bilgileri eleyecek bir "Afet Açık Veri Teyit Platformu" oluşturulacak. Ayrıca "Mahalle Gönüllüleri Ağı" oluşturulması için de çaba harcanacak.

EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA DESTEKLENECEK
Afet sonrasında şehirlerin ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar da planda yer alıyor. Bu çerçevede, afete uğrayan bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, özellikle tarım ve ticaret alanındaki küçük üreticilerin lojistik, hammadde ve pazar sorunlarının çözülmesi için özellikle kooperatiflerle iş birliği içerisinde "Ekonomik Yeniden Yapılanma Destek Platformu" kurulacak.

BÜYÜKELÇİLER CANLI BAĞLANTI YAPACAK
Alanında uzman isimlerin depremi her yönüyle ele alacağı programda depremden etkilenen 11 ilin Kent Konseyi Başkanları da depremi yaşayanlar adına kriz yönetimi, tedbirler ve deprem sonrası düzenli yardım konularında görüş ve önerilerini paylaşacak. Programa ayrıca Azerbaycan, Almanya, Güney Kore, Japonya ve Hollanda Büyükelçilerinin canlı telefon bağlantısıyla katılmaları bekleniyor.

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Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı oldu
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