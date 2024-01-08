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Giriş Tarihi: 8.1.2024 11:38 Son Güncelleme: 8.1.2024 11:44

Halil Özcan'ın cenazesine katılmak için Cumhurbaşkanı yardımcısı Şanlıurfa’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Halil Özcan’ın cenaze törenine katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Halil Özcan’ın cenazesine katılmak için Cumhurbaşkanı yardımcısı Şanlıurfa’da

Şanlıurfa'da 1964 yılında doğan Halil Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Özcan, 24. Dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. Bir süredir böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören Özcan hayatını kaybetti.

AK Parti'de 4 dönem Şanlıurfa Milletvekilliğini yapan Dr. Halil Özcan'in cenaze törenine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa'da geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Şanlıurfa'ya geldi.

GAP Havalimanında Karşılama törenine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, ilçe Belediye Başkanlıları ve partiler de bulundu.

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Halil Özcan'ın cenazesine katılmak için Cumhurbaşkanı yardımcısı Şanlıurfa’da
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