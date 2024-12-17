Halilcan’ın ölümünde arkadaşı A.A. tutuklandı

Olay, 15 Aralık akşamı saat 20.00 sıralarında Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Halilcan Çavaş arkadaşının ailesinin evinde, henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle karın bölgesinden vuruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çavaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Halilcan Çavaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberin ardından Halilcan Çavaş gözyaşları içinde toprağa verildi.

'TÜFEĞİ BOŞ SANIYORDUM'

Yaşanan acı olayın ardından Tüfekle oynarken kazara vurulduğu iddia edilen Halilcan Çavaş'ın, olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından 2 çocuk serbest bırakılırken, A.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A. ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini belirterek, "Evde okey takımlarını ararken tüfeği bulduk. Tüfek elimde oturuyordum, Halil de karşımda duruyordu. Tüfeği boş sanıyordum. Oynarken bir anda patladı ve Halil vuruldu. Nasıl olduğunu anlamadım" dediği öğrenildi.