Halil’i hayata bağlayan jenaratörü çaldılar!

Adana geçen yıl liseye kayıt yaptıran ancak aniden rahatsızlanan Halil Oruç'a (16), epilepsi ve kronik solunum yetmezliği teşhisi konuldu. Halil evde solunum cihazına bağlı yaşıyor. Ancak 2 gün önce hırsızlar evin önünden jenaratörü çaldı. İki odalı evde 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Mehmet-Hatice Oruç çifti şimdi elektriklerin kesilmemesi için dua ediyor. SGK tarafından verilen cihazlarla birlikte jeneratörün de kendisine zimmetlendiğini ifade eden Mehmet Oruç (40), "Jeneratörü çalmakla oğlumun nefesini keserek, hayatını çaldılar. Elektrik kesildiği zaman 1 saat gücü bulunan oksijen tüpüyle yaşama tutunuyor. Jeneratör 8 saat boyunca çalışıyordu.Kim çaldıysa, birazcık vicdanı varsa geri getirsin" dedi.