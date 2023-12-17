Haliliye Belediyesi culha atölyesi kurdu

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa'nın ilk kumaşlarından olan culhanın yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleriyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlardan biri olan culha dokuma sanatının yaygınlaştırılması amacıyla Belediye bünyesinde Culha Atölyesi kuruldu. İlk olarak Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde (GESEM) yaşatılan ve 2021 yılında Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmaları tamamlanarak, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan Culha dokuma sanatı; bu Atölye ile daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Culha sanatının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması ve istihdama katkı sağlaması amacıyla Şanlıurfa'ya kazandırılan Culha Atölyesinde yeni ustalar da yetiştirilecek.

Şanlıurfa'nın ilk kumaşı olan culhanın Türkiye'de ve dünyada tanıtılması için çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Mehmet Canpolat, Culha Atölyesinde 10 adet dokuma tezgahının yer aldığını ifade etti. Culha Atölyesinin kısa süre içerisinde açılışının gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, "Kültür ve turizm bizim için son derece önemli. Şanlıurfa'nın ilk kumaşı olan culha kumaşımız ölmesin diye, GAP İdaresiyle birlikte yapmış olduğumuz proje kapsamında Culha Atölyelerimizi genişlettik, yeni öğrencilerimiz oldu. İnşallah onun da açılışını yapıp, biraz daha dünyaya, ülkemize sesimizi duyurmaya gayret edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa'nın son culha ustasıyla birlikte yeni öğrencilerin de yetişeceğini ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, sözlerine şöyle devam etti: "Culha Atölyemizde Urfa'nın son ustası ve onun değerli çocukları vardı. Ve onun yanına da 10 tane dokuma tezgahı koyaraktan, yeni öğrencilerimiz olacak. Bizim Geleneksel El Sanatları Merkezimizde de (GESEM) hem tesbih üretimi, hem ahşap oymacılığı, hem culha hem de bakır işleme anlamında hem hocalarımız hem öğrencilerimiz var. Yöremizin el emeği, göz nuru olan culha kumaşını, ülkemizde, Türkiye'de ve dünyada tanıtmanın gayretini yaşıyoruz. Bunu da gitgide büyüttüğümüzü ifade etmek isterim."