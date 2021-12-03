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Giriş Tarihi: 3.12.2021 22:13

Haliliye Belediyesi engelli bireyleri unutmadı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Haliliye Belediyesi engelli bireyleri unutmadı

Engellilerin yanında olan Haliliye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireyleri unutmadı. Yapılan ziyaretlerde mutlulukları gözlerinden okunan engelli vatandaşlar, “Sürekli halkla iletişim içerisinde” diyerek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Engelli bireylere yönelik yaptığı hizmetlerle her zaman yanlarında olduğunu hissettiren Haliliye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de farkındalıklara imza attı. Belediye bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile Haliliye ilçesinde yaşamını sürdüren bedensel engelli vatandaşın, talepleri karşılandı.

Tek başına yaşadığını ve yaşadığı zorlukları aktaran İbrahim Halil Keklik, taleplerine olumlu yanıt veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti. Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen bir diğer programda ise engelli bireyler hanelerinde ziyaret edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol'un eşlik ettiği ziyarette vatandaşlara çiçek verildi, tatlı ikram edildi. Unutulmadıkları için mutlulukları gözlerinden okunan engelli vatandaşlar, sürekli halkla iletişim içerisinde" diyerek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

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Haliliye Belediyesi engelli bireyleri unutmadı
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