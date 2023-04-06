Haliliye Belediyesi, parkları yaza hazırlıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Daha Yeşil bir Haliliye" sloganıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, park ve bahçelerdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

İlçede vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için yeni parklar kazandıran ekipler, mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışmalarıyla da parkları güzelleştiriyor. Parkları yaza hazırlamak için periyodik olarak çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yapılan peyzaj çalışmalarıyla parklara estetik görüntü veriyor. Vatandaşlara yaşam alanının sunulduğu belediye bünyesinde üretilen bank ve kamelyalar ise bakım ve onarım çalışmalarıyla ilk günkü görünümünü kazanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla parklara kazandırılan kamelya ve banklar, vatandaşların kullanımına sunuluyor.